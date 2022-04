Amazon is vrijdag na de opening van de beurs op Wall Street 180 miljard dollar (zo'n 170 miljard euro) in marktwaarde verloren. Het aandeel stond vrijdag na opening 12,4 procent lager.

Reden voor de afstraffing op de beurs zijn de kwartaalcijfers die donderdag nabeurs bekend werden gemaakt. Daaruit bleek dat Amazon voor het eerst in 2015 een nettoverlies had geleden.

Dat verlies was niet mis: de retailgigant leed een verlies van 3,8 miljard dollar. De webwinkel heeft duidelijk last van stijgende kosten voor personeel en brandstof. Ook moest het bedrijf een forse afschrijving doen op zijn belang in de fabrikant van elektrische auto's Rivian. Amazon verwacht daarnaast dat de hoge personeelskosten en investeringen de komende maanden een hap blijven nemen uit de winst.

Door het grote verlies op de beurs is de marktwaarde van Amazon nu zo'n 1,3 biljoen dollar, tegenover 1,48 biljoen dollar toen Wall Street donderdag sloot.