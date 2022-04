Meer dan vier op de tien winkels van grote ketens in de vier grootste steden zeggen rekening te houden met het Suikerfeest. Bij bijna 18 procent van deze bedrijven is die aandacht ook terug te zien in het assortiment. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar, toen dat voor net iets minder dan een kwart gold. Webwinkels lijken nog weinig oog te hebben voor het islamitische feest.

Dat blijkt uit cijfers van de jaarlijkse Suikerfeestmonitor van onderzoeksbureau Labyrinth, dat voor het onderzoek een representatieve groep winkels in Amsterdam, Rotterdam Den Haag en Utrecht bezocht. Daarbij werd een bezoek gebracht aan 144 filialen van onder andere Albert Heijn, Jumbo, de Bijenkorf, Lush en andere grote ketens.

Net als voorgaande jaren besteden onder meer parfumeries en winkels met verzorgingsproducten als ICI PARIS XL, Holland & Barrett, Douglas en Rituals in de vier grote steden veel aandacht aan het Suikerfeest. Volgens directeur Nathan Rozema van Labyrinth ligt dat aan de aard van de producten die deze ketens verkopen.

"Traditioneel gezien worden parfums en verzorgingsartikelen tijdens het Suikerfeest veel cadeau gegeven. Dat je dat terugziet in de uitingen van winkels die deze artikelen verkopen, is dan ook te verwachten."

Moslims vieren het Suikerfeest om de vastenmaand ramadan feestelijk af te sluiten. Het is dan gebruikelijk om bij elkaar op bezoek te gaan, samen te eten, nieuwe kleren, flesjes parfum en schoenen te kopen, kinderen cadeautjes te geven en geld te geven aan armen en mensen die hulp nodig hebben.

Wanneer het Suikerfeest precies begint, hangt voor veel moslims af van wanneer de maansikkel wordt waargenomen. Anderen gaan uit van een vooraf berekende datum. Mogelijk begint het feest dit jaar op maandag 2 mei.

Webwinkels besteden nauwelijks aandacht aan Suikerfeest

Webwinkels lijken nog weinig aandacht te besteden aan het feest. Het onderzoeksbureau keek naar 37 webwinkels van de grote ketens en constateerde dat slechts bij 2 van die websites op de startpagina aandacht aan het Suikerfeest besteed werd. Bij zeven van die winkelketens werden pagina's of producten omtrent het Suikerfeest gevonden wanneer erop werd gezocht.

Ook dat is volgens Rozema te verklaren, al is het niet met zekerheid te zeggen. "Webwinkels richten zich op een veel grotere doelgroep dan winkels in de vier grote steden, waar relatief veel moslims wonen. Het kan dan ook zo zijn dat ze zich minder richten op het Suikerfeest, omdat de doelgroep veel kleiner is."

Sinds 2016 groeit de aandacht van winkels in de Randstad voor het Suikerfeest duidelijk. Dat jaar was in 1,6 procent van de winkels te zien dat er aandacht uitging naar de feestdag. In 2021 was de stijging het grootst: van 8,3 procent in het voorgaande jaar naar 14,8 procent. Rozema verwacht dat de stijging doorzet. "Diversiteit en inclusie spelen een steeds grotere rol. Dat zal zich ongetwijfeld vertalen naar aandacht voor feestdagen van onder anderen moslims."