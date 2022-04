Luchtvaartmaatschappij KLM schrapt dit weekend zeker 47 vluchten vanwege de verwachte drukte op Schiphol. De luchthaven riep luchtvaartmaatschappijen donderdag op maatregelen te nemen om extreme drukte tegen te gaan. Schiphol kampt met drukte vanwege de meivakantie en een tekort aan personeel.

KLM schrapt zaterdag en zondag zeker 47 vluchten, waaronder zowel retouren als enkele reizen. "Door deze annuleringen kunnen we voor het overgrote deel van onze klanten een aangename start en prettige thuiskomst verzorgen", laat KLM weten in een verklaring.

De nationale luchtvaartmaatschappij sluit niet uit dat er nog meer vluchten geschrapt worden. "Meer annuleringen zijn voor nu niet voorzien, maar kunnen nog wel volgen", aldus KLM. Vrijdag annuleerde KLM ook al enkele tientallen vluchten vanwege de verwachte drukte op Schiphol.

De vluchten werden geschrapt na een oproep van luchthaven Schiphol. De luchthaven kampt vanwege een tekort aan personeel en de grote hoeveelheid reizigers met een overvol vliegveld. Hierop besloot de grootste luchthaven van Nederland bij vliegmaatschappijen aan te kloppen voor hulp.

"We vroegen airlines om het aantal reizigers te verminderen. Voor zaterdag was het verzoek het aantal passagiers met 3.500 naar beneden te brengen. Dat aantal is om en nabij bereikt", valt te lezen in een verklaring. De luchthaven zegt dankbaar te zijn dat luchtvaartmaatschappijen en reizigers dit mogelijk konden maken. "We begrijpen dat dit voor hen een zeer vervelende situatie is", aldus Schiphol.

Ook vluchten omgeboekt naar andere vliegvelden

Naast het annuleren van vluchten wordt ook het aantal passagiers op Schiphol verminderd door het fysiek verplaatsen van de vlucht. Zo hebben Corendon en Transavia inmiddels laten weten dit weekend vier vluchten naar Rotterdam The Hague Airport te verplaatsen.

Waarschijnlijk worden nog meer vluchten verplaatst. Zo liet Rotterdam The Hague Airport aan NU.nl weten dat KLM ook een verzoek had ingediend om vluchten te verplaatsen en heeft ook TUI laten weten vluchten te willen verplaatsen.

Luchthaven Groningen Airport Eelde heeft inmiddels ook laten weten open te staan voor het overnemen van vluchten en daar voldoende personeel voor te hebben. Het is niet duidelijk of de luchthaven ook verzoeken heeft ontvangen. Ook Eindhoven Airport wilde tegenover NU.nl niets loslaten over eventuele verzoeken van luchtvaartmaatschappijen.