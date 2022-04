Verschillende luchtvaartmaatschappijen zijn vanwege de verwachte drukte op Schiphol op zoek naar een andere plek om aankomend weekend op te stijgen. De luchthaven riep de bedrijven donderdag op vluchten te schrappen. KLM en Corendon hebben inmiddels contact opgenomen met Rotterdam The Hague Airport, laat het vliegveld aan NU.nl weten. Ook TUI en Transavia zeggen op zoek te zijn naar alternatieven.

De verzoeken hebben alles te maken met de verwachte drukte op luchthaven Schiphol. Door een tekort aan personeel, gecombineerd met het grote aantal reizigers, wordt flinke drukte verwacht. Momenteel overlegt de luchthaven met vliegmaatschappijen over het schrappen van vluchten in het aankomende weekend om een chaotische situatie op Schiphol te voorkomen.

Airlines zijn niet happig op het schrappen van vluchten en kijken dus ook naar alternatieven, zoals het verplaatsen van vluchten naar een andere luchthaven. Rotterdam The Hague Airport heeft inmiddels verschillende verzoeken gekregen om vluchten die van Schiphol zouden vertrekken over te nemen, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

De Rotterdamse luchthaven laat weten dat zowel KLM als Corendon een verzoek heeft ingediend. "Doordat we in de coronacrisis minder drukte hadden, hebben we nu ruimte over. We denken daarom graag mee met airlines", aldus een woordvoerder.

Hoeveel vluchten de luchthaven in totaal zou kunnen overnemen, is nog niet duidelijk. "Dat hangt ook af van de capaciteit die we bijvoorbeeld hebben met betrekking tot het milieu", aldus de woordvoerder.

Corendon verplaatste al twee vluchten

Corendon heeft inmiddels twee vluchten kunnen verplaatsen naar Rotterdam. "Dat scheelt al drukte op Schiphol, omdat het om vluchten naar niet-Schengenlanden gaat", vertelt een woordvoerder van de reisorganisatie. De reizigers die door de wijziging op de terugreis in Rotterdam landen, worden met bussen naar Schiphol gebracht.

TUI en Transavia laten ook weten naar andere vliegvelden te kijken. Het laatstgenoemde bedrijf noemt naast Rotterdam The Hague Airport ook Eindhoven Airport als optie. De Eindhovense luchthaven wil zelf nog niets over eventuele verzoeken zeggen.

Verder laat luchthaven Groningen Airport Eelde weten open te staan voor het overnemen van vluchten en daar voldoende personeel voor te hebben. Het is niet duidelijk of de luchthaven ook verzoeken heeft ontvangen.

KLM verplaatste vrijdag al tientallen vluchten

Luchtvaartmaatschappij KLM gaf vrijdag al gehoor aan het verzoek van Schiphol door enkele tientallen vluchten te schrappen. Mogelijk schrapt de vliegmaatschappij in het weekend ook vluchten op Schiphol, daarover wordt nu met de luchthaven over gesproken.

Transavia laat in een reactie aan NU.nl weten aankomend weekend vijf vluchten minder uit te voeren dan gepland. Het is niet duidelijk of er na het overleg met Schiphol nog meer vluchten zullen vervallen.

Luchtvaartmaatschappij easyJet, een andere grote speler op Schiphol, zegt geen vluchten te willen schrappen. Ook reisorganisatie TUI laat weten daar niet happig op te zijn, omdat het niet in het belang van reizigers zou zijn. "Reizigers die vorige week vertrokken voor een week meivakantie kunnen we niet zomaar in het vakantieland laten zitten", zegt een woordvoerder.