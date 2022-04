Verschillende luchtvaartmaatschappijen zijn vanwege de verwachte drukte op Schiphol op zoek naar een andere plek om aankomend weekend op te stijgen. De luchthaven riep de bedrijven donderdag op vluchten te schrappen. KLM en Corendon hebben inmiddels contact opgenomen met Rotterdam The Hague Airport, laat de luchthaven aan NU.nl weten. Ook TUI zegt op zoek te zijn naar alternatieven.

Rotterdam The Hague Airport in Rotterdam kreeg verschillende verzoeken van luchtvaartmaatschappijen voor vluchten die aankomend weekend eigenlijk vanaf Schiphol zouden vertrekken, vertelt een woordvoerder.

Het gaat niet alleen om KLM en Corendon, maar meer kan de woordvoerder niet zeggen. "Doordat we in de coronacrisis minder drukte hadden, hebben we nu ruimte over. We denken daarom graag mee met airlines", aldus een woordvoerder.

Hoeveel vluchten de luchthaven zou kunnen overnemen, is nog niet duidelijk. "Dat hangt ook af van de capaciteit die we bijvoorbeeld hebben met betrekking tot het milieu." Eindhoven Airport wil nog niet zeggen of de luchthaven ook verzoeken heeft ontvangen.

Reizigers zagen op tegen drukte op Schiphol

Twee vluchten van Corendon zullen vanaf Rotterdam vertrekken. "Dat scheelt al drukte op Schiphol, omdat het om vluchten naar niet-Schengenlanden gaat", aldus een woordvoerder van de reisorganisatie. De reizigers reageren positief op de wijziging, omdat ze opzagen tegen de drukte op Schiphol, aldus de organisatie. De reizigers die door de wijziging op de terugreis in Rotterdam landen, worden met bussen naar Schiphol gebracht.

TUI laat weten ook te kijken naar andere vliegvelden dan Schiphol. "Maar omdat het zo kort dag is, is dat erg ingewikkeld om te regelen", vertelt een woordvoerder.

Vluchten schrappen wil het bedrijf niet. Dat is niet in het belang van de reizigers en bovendien brengt iedere uitgaande vlucht naar een vakantiebestemming ook weer mensen terug naar Nederland, benadrukt TUI. "Reizigers die vorige week vertrokken voor een week meivakantie kunnen we niet zomaar in het vakantieland laten zitten", zegt de woordvoerder.

KLM heeft verschillende verzoeken bij Rotterdam The Hague Airport ingediend, maar de luchthaven kan niet zeggen om hoeveel vluchten het precies gaat. Een woordvoerder van KLM is niet direct bereikbaar voor commentaar.