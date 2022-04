De economische groei van de eurozone is in de eerste drie maanden van dit jaar met 0,2 procent gegroeid ten opzichte van vorig jaar, blijkt vrijdag uit voorlopige cijfers van statistiekbureau Eurostat. In het vierde kwartaal van 2021 kwam de groei nog uit op 0,3 procent.

Dat de economische groei iets is vertraagd, heeft voor een groot deel te maken met de oorlog die momenteel woedt in Oekraïne. Door het conflict zijn zowel energie als voedsel duurder geworden, waardoor huishoudens minder besteden en het consumentenvertrouwen daalt.

Eerder vandaag werd bekend dat de economische groei van Frankrijk - de op een na grootste binnen Europa - in het eerste kwartaal tot stilstand was gekomen, na een groei van 0,8 procent in het laatste kwartaal van vorig jaar. Ook hier werd de oorlog in Oekraïne genoemd als grote oorzaak.

Ook in Zuid-Europa groeide de economie minder snel dan gedacht. In Spanje groeide de economie met 0,3 procent, terwijl een groei van 0,5 procent werd verwacht. In Italië kromp de economie zelfs met 0,2 procent.

Vanuit Duitsland, de grootste economie in Europa, kwam nog wel enigszins positief nieuws. Na een krimp in het laatste kwartaal van 2021, wist de Duitse economie in de eerste drie maanden van dit jaar met 0,2 procent weer iets te groeien en werd dus een recessie voorkomen.

De cijfers van Eurostat zijn zoals gezegd voorlopig; niet alle eurolanden zijn nog met cijfers over de economische groei naar buiten gekomen. Halverwege mei komt bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek pas met de eerste cijfers over de Nederlandse economie.