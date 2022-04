Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf maandag 2 mei weer maximaal 1.000 euro subsidie aanvragen bij het UWV voor een opleiding. De vorige keer dat dit STAP-budget kon worden aangevraagd - op 1 maart - was het zeer druk en ook nu wordt een stormloop verwacht.

Het kabinet trekt dit jaar 160 miljoen euro uit om werkenden en werkzoekenden in Nederland te helpen hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit doet het door geld beschikbaar te stellen voor wie een werkgerelateerde opleiding wil volgen. De komende jaren wordt dat budget opgeschroefd naar 200 miljoen euro.

Bij de eerste ronde in maart was het budget binnen twee dagen op en was er dus zeer veel interesse. Dusdanig veel zelfs dat het IT-systeem van het UWV het niet meer aan kon. Ook deze keer verwacht de uitkeringsinstantie veel animo. Om te voorkomen dat weer problemen ontstaan, zijn IT-maatregelen genomen.

Het aanvraagportaal gaat maandag om 10.00 uur open en deze keer is er, net als vorige keer, 32 miljoen euro beschikbaar. Wie in aanmerking wil komen voor de subsidie moet zich voor 2 mei al hebben aangemeld bij een opleidingsinstantie. "Zonder zo'n vooraanmelding heeft het geen zin om een aanvraag te doen", zegt Tof Thissen, algemeen directeur bij UWV Werkbedrijf.

Het budget is nadrukkelijk niet voor wie hobbymatig een cursus volgt. Het moet gaan om een training, cursus of opleiding die bedoeld is voor huidig of toekomstig werk, bijvoorbeeld iemand die zich wil laten omscholen, omdat hij nu nog werkt in een sector met weinig toekomstperspectief.

Vorige ronde 36.000 aanvragen goedgekeurd

In de vorige ronde zijn in totaal ongeveer 36.000 aanvragen goedgekeurd. Het gemiddelde bedrag dat werd toegewezen, was toen 800 euro. Volgens Thissen kwamen de aanvragen van alle lagen van de beroepsbevolking.

"Zowel qua leeftijd als qua opleidingsniveau waren de aanvragers zeer divers. Ook zagen we dat niet alleen werkenden, maar ook werkzoekenden een aanvraag hebben ingediend. Daarnaast zien we dat mensen ook opleidingen volgen die niet gerelateerd zijn aan hun huidige werk en dus echt bezig zijn om zich te laten omscholen."

Voor de komende ronde heeft het UWV al 27.000 vooraanmeldingen ontvangen. Het gaat dan om aanvragers die zich hebben aangemeld bij een opleider en bij die aanmelding duidelijk hebben gemaakt dat ze een deel van kosten willen voldoen met het STAP-budget. De opleider geeft dit dan door aan het UWV.

Thissen wijst erop dat een vooraanmelding niet automatisch recht geeft op toewijzing van een budget. "Maar het grote aantal toont wel aan dat er veel interesse is en dat het maandag hard kan gaan. De kans is groot dat er meer interesse is dan budget."

Later dit jaar nog drie rondes

Wie deze keer naast een subsidie grijpt, krijgt bij de derde ronde op 1 juli een nieuwe kans. De vierde en vijfde ronde van het STAP-budget zijn op 1 september en 1 november. Heb je in de vorige ronde al subsidie toegewezen gekregen, dan kom je nu niet in aanmerking voor extra geld. Je moet dan wachten tot volgend jaar. Dan is er 200 miljoen euro beschikbaar.