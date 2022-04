Huishoudens moesten deze maand gemiddeld 11,2 procent meer betalen voor producten en diensten dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral energie is deze maand fors duurder geworden dan in april 2021.

Dat de inflatie in april zeer hoog is, komt niet helemaal als een verrassing. Huishoudens betalen al een tijd meer voor bijvoorbeeld stroom en gas. Ook tanken kost flink meer dan een jaar geleden, terwijl de prijzen in de supermarkt en de horeca eveneens omhoog zijn gegaan. Oorzaken hiervan zijn onder meer de oorlog in Oekraïne, de gestegen prijzen van grondstoffen en tekorten aan materialen en personeel.

De 11,2 procent van deze maand is wat minder groot dan de stijging van vorige maand, toen goederen en diensten gemiddeld 11,7 procent duurder waren. In januari en februari waren de prijzen gemiddeld ruim 7 procent hoger dan een jaar eerder.

Het CBS stelt wel dat het gaat om een voorlopige berekening, op basis van onvolledige cijfers. Op 10 mei komt het statistiekbureau met een nieuwe berekening van de inflatie in april.