Bij een pluimveebedrijf in het Gelderse Lunteren is vogelgriep vastgesteld. Omdat het waarschijnlijk om de hoogpathogene variant gaat, moeten de ongeveer 50.000 legkippen worden geruimd.

In totaal liggen in de 10 kilometerzone rondom het bedrijf in Lunteren 196 andere pluimveebedrijven. In die zone geldt een vervoersverbod.

Vijf bedrijven liggen binnen een straal van 1 kilometer van het getroffen pluimveebedrijf in Lunteren en moeten daarom uit voorzorg ook worden geruimd. Drie daarvan stonden al leeg.

De afgelopen twee weken zijn bij zeven bedrijven in de Gelderse Vallei minstens 430.600 besmette kippen en 11.500 besmette eenden afgemaakt. Eerder werden al besmettingen vastgesteld bij andere bedrijven in Lunteren en pluimveebedrijven in Voorthuizen en Barneveld.

Vogelgriepvirus lijkt tussen bedrijven onderling te zijn verspreid

Het vogelgriepvirus lijkt zich te hebben verspreid tussen de bedrijven in de Gelderse Vallei zelf, wees onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research eerder op donderdag uit.

Waarschijnlijk zijn eerst dieren van twee bedrijven in het gebied door wilde vogels besmet, waarna het virus zich naar andere plekken in het gebied kon verspreiden.

Eerdere uitbraken van de vogelgriep in dit seizoen waren vrijwel allemaal het gevolg van aparte besmettingen, stellen de onderzoekers.

De vogelgriep gaat op dit moment rond in heel Europa. Sinds oktober vorig jaar geldt in Nederland een ophokplicht voor vogels bij commerciële pluimveehouders. Ook verblijfplaatsen van risicovogels, waaronder kippen, mogen niet zonder goede reden bezocht worden.