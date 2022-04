Vakbonden FNV, VPS en CNV hebben een principeakkoord gesloten met luchthaven Schiphol over een nieuwe cao voor de 1.100 medewerkers van het bedrijf. Personeel dat onder de cao valt, krijgt dit jaar 2,5 procent meer loon en een eenmalige uitkering van 500 euro. In de nieuwe cao voor het Schiphol-personeel staat ook dat directieleden geen bonussen ontvangen.

Schiphol is deze week veel in het nieuws doordat grote drukte voor chaotische taferelen zorgt, met als grootste oorzaak het personeelstekort. De door de vakbonden aangekondigde cao is alleen niet van toepassing op de vele werknemers die op de luchthaven verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld de afhandeling van bagage en passagiers.

De luchthaven vroeg tijdens de coronapandemie, die het internationale vliegverkeer lamlegde, veel loonsubsidies aan via de zogeheten tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Schiphol gaat voorlopig ook geen dividend uitkeren, waardoor onder andere de Nederlandse staat en de gemeente Amsterdam winstuitkeringen mislopen.

In de cao voor medewerkers van Schiphol is ook een regeling afgesproken voor oudere werknemers die minder willen werken. Als zij op 80 procent van hun normale uren gaan werken behouden ze 90 procent van hun loon en hun volledige pensioenopbouw.