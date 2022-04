Het afgelopen jaar is 22 keer gestaakt door werknemers in verschillende sectoren. Daarmee is het aantal keren dat mensen het werk neerlegden weer in lijn met het langjarig gemiddelde. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 'coronajaar' 2020 werd negen keer gestaakt, maar het aantal werkdagen dat daardoor verloren ging, was wel groter. Dit komt doordat er door veel grotere aantallen werknemers per keer werd gestaakt.

"In 2019 legde werknemers 26 keer het werk neer. In 2020, toen de coronamaatregelen begonnen, nam het aantal stakingen af tot negen. Met 22 stakingen in 2021 is het aantal stakingen weer op het gemiddelde uitgekomen van de afgelopen twintig jaar", aldus het CBS.

Afgelopen jaar legden bij de 22 stakingen, 28.000 mensen het werk neer. Het jaar ervoor werd aan de negen stakingen door 105.000 werknemers deelgenomen. In de zorg werd het meest gestaakt.

Onenigheid over het salaris was zoals te doen gebruikelijk de hoofdreden in alle sectoren om te staken.