De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,4 procent gekrompen ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Dat komt onder andere doordat de VS minder exporteerde, de overheid minder geld uitgaf en er vanwege een tekort aan chips minder auto's gemaakt konden worden. Veel economen hadden juist op een groei van de economie gerekend.

De overheidsuitgaven daalden vooral op het gebied van defensie. Volgens het Bureau of Economic Analysis (BEA) nam ook het handelstekort toe, wat inhoudt dat de Verenigde Staten veel meer importeerden dan exporteerden.

Huishoudens lieten het geld nog wel rollen. Ook staken Amerikanen meer geld in het verbouwen van hun woningen en deden ze veel andere grote aankopen.

Economen, gepeild door persbureau Bloomberg, rekenden juist op een groei van 0,2 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. In het vierde kwartaal van vorig jaar groeide de Amerikaanse economie nog met 1,7 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal.