Europese bedrijven die Russisch gas kopen, moeten met euro's blijven betalen en na afloop de transacties 'voltooid' verklaren. Daarmee kunnen ze de eis van Rusland om gas in roebels te betalen, omzeilen. Dat zei een medewerker van de Europese Unie donderdag. Of Rusland hiermee akkoord gaat, is onduidelijk.

Rusland verplicht EU-landen sinds kort om in roebels te betalen als ze Russisch gas kopen. De Europese landen zien dit niet zitten. Betalingen in roebels zijn in strijd met sancties die de EU heeft ingevoerd. Daarnaast is in de contracten tussen Rusland en de EU afgesproken dat het gas moet worden betaald in euro's of dollars.

De Russen houden desondanks vast aan de roebeleis en dreigden eerder om de leveringen stop te zetten als niet in euro's wordt betaald. Dat zou pijn doen, omdat veel landen in Europa voor een aanzienlijk deel afhankelijk zijn van Russisch gas.

Woensdag voegde het Kremlin al de daad bij het woord door geen gas meer te leveren aan Polen en Bulgarije. Hongarije maakte bekend wel te betalen in roebels, omdat het land het gas te hard nodig heeft.

EU wil niet dat meer landen voorbeeld van Hongarije volgen

De EU wil niet dat andere landen dezelfde stap maken als Hongarije. Daarom zei een functionaris van de EU donderdag dat "Europese landen kunnen betalen in euro's en vervolgens verklaren dat ze de betalingen als 'voltooid' beschouwen. De bedrijven en de lidstaten hebben dan de sancties gerespecteerd."

Of Rusland deze werkwijze accepteert, is nog twijfelachtig. De Russische regering wil dat EU-landen bij de Gazprombank (waar de betalingen moeten worden gedaan) niet alleen een rekening in euro's aanhouden, maar ook een in roebels. De eurobetalingen zouden dan worden omgezet in roebels en naar de roebelrekening worden overgemaakt.

Maar bij dat proces komt het geld in handen van de Russische centrale bank, waartegen sancties zijn ingesteld. De constructie die Rusland wil is onacceptabel voor de EU, omdat het daarmee de eigen sancties zou omzeilen. Volgens de EU is de deadline van de eerstvolgende betalingen 20 mei.