Zo'n 60.000 huishoudens die de afgelopen jaren te veel belasting moesten betalen over hun spaargeld krijgen daar uiterlijk op 4 augustus compensatie voor. Het gaat om een tegemoetkoming van in totaal 2,8 miljard euro, meldt staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscale Zaken) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De compensatie volgt op een uitspraak van de Hoge Raad. Die besliste eind vorig jaar dat de manier waarop het Rijk vermogens belast niet deugt. Jarenlang ging de Belastingdienst uit van een fictief rendement, dat hoger was dan het werkelijke rendement dat veel spaarders en beleggers behaalden. Ze moesten daardoor meer belasting betalen.

De 60.000 belastingplichtigen maakten bezwaar tegen de belastingaanslag over de jaren 2017 tot en met 2020. De kwestie mondde uit in een rechtszaak, waarin de bezwaarmakers gelijk kregen van de Hoge Raad. Dat betekende dat het Rijk degenen die bezwaar maakten moest compenseren.

Van Rij maakte donderdag bekend dat de bezwaarmakers uiterlijk op 4 augustus de compensatie ontvangen. Daarbij gaat het met name om degenen bij wie het vermogen vooral bestaat uit spaargeld. Dit omdat de rente op spaargeld de afgelopen tijd zeer laag was, terwijl op beleggingen in bijvoorbeeld aandelen of woningen nog wel geld kon worden verdiend.

Hoeveel geld de 60.000 belastingbetalers terugkrijgen, verschilt per geval. Wel maakte Van Rij duidelijk dat bij het berekenen van de compensatie rekening wordt gehouden met de lage spaarrente. Ook belastingplichtigen bij wie de definitieve aanslagen nog niet waren vastgesteld, krijgen compensatie.

Naast de 60.000 die bezwaar hebben gemaakt, zijn er nog veel meer spaarders en beleggers die te veel belasting moesten betalen. Zij krijgen nog geen compensatie. Van Rij wil eerst een andere uitspraak van de Hoge Raad afwachten. Die uitspraak komt waarschijnlijk in het najaar.