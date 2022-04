Wie knippert als eerste? Dat lijkt de belangrijkste vraag nu Rusland wil dat Europese landen hun gasrekening in roebels gaan betalen. De gasverkoop aan Polen en Bulgarije is al gestopt.

Deze contractbreuk is voor Rusland niet zonder risico: het kan leiden tot een snellere daling van de verkoop van gas en olie, en daarmee een daling van de belangrijkste inkomsten van het land.

Het Russische belang zit er daarentegen in om landen en energiebedrijven tegen elkaar uit te spelen, de prijs op te drijven en de gaskraan toch zo veel mogelijk open te houden.

Wat is de achtergrond van de 'roebeleis'?

Rusland 'eist' sinds 31 maart dat EU-landen voortaan in roebels betalen voor Russisch aardgas. De Russische president Vladimir Poetin wil dit omdat de EU dan eerst voor vele miljarden euro's aan roebels zou moeten aankopen. Dat zou de waarde van de roebel verhogen en het effect van economische sancties vanwege de oorlog in Oekraïne ongedaan maken.

Landen en bedrijven hoeven hier formeel geen gehoor aan te geven. Het grootste deel van de gasverkoop gaat via bestaande energiecontracten. Rusland zegt daarin toe gas te leveren en de kopende landen zeggen toe daarvoor te betalen. Bijna altijd is in deze gascontracten afgesproken dat in dollars wordt betaald (dus niet in roebels, en ook niet in euro's).

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

Dinsdag maakte Rusland bekend geen gas meer te verkopen aan Polen en Bulgarije tot deze landen in roebels betalen. Rusland blijft via Polen en Bulgarije wel gas exporteren naar andere Europese landen.

Waarom gebeurt dit nu?

De stop van de gasexport is mogelijk een poging van Rusland om een ander EU-besluit te frustreren: de naderende boycot van Russische olie. Duitsland was het op een na laatste EU-land dat daar nog niet aan wilde, maar dat standpunt verschoof dinsdag. Toen werd bekend dat Duitsland mede via een Poolse haven van voldoende olie voorzien kan worden.

Rusland reageerde diezelfde dag met de gasstop voor Polen en later ook Bulgarije. Dat heeft er ook mee te maken dat beide landen momenteel zelf stappen zetten om te stoppen met Russisch gas.

Wat is het gevolg voor Polen en Bulgarije?

Op basis van cijfers uit 2020 zou de Russische exportstop betekenen dat Polen en Bulgarije voor hun eigen gebruik respectievelijk 40 en 77 procent minder gas ontvangen.



Ondanks die hoge relatieve afhankelijkheid is het probleem voor Polen en Bulgarije niet heel groot, omdat ze verhoudingsgewijs weinig aardgas gebruiken. Bovendien zijn op korte termijn pijpleidingen gereed om Polen (via Denemarken) te voorzien van Noors aardgas en Bulgarije vanuit Griekenland met aardgas dat deels uit Azerbeidzjan komt.

Wat is het gevolg voor Rusland?

Omdat Polen en Bulgarije weinig gas gebruiken, zijn de gevolgen voor Rusland ook niet groot; de totale gasverkoop voor Rusland neemt maar weinig af. De netto inkomsten kunnen zelfs iets omhooggaan, omdat spanningen in de gasmarkt vaak leiden tot een (tijdelijke) stijging van de gasprijs.



Dat gebeurde ook de afgelopen dagen, maar die prijsstijging was veel lager dan de prijsstijging aan het begin van de oorlog in Oekraïne. Die piek in de gasprijs is sindsdien weer grotendeels verdwenen. Wel is gas momenteel nog duurder dan voor de oorlog begon.

Welke landen betalen daadwerkelijk in roebels?

Veel EU-landen hebben van tevoren al aangegeven niet af te wijken van de bestaande contractafspraken. Ook Polen en Bulgarije blijven daarbij.



Hongarije is het enige EU-land dat in roebels wil betalen voor Russisch gas. Er wordt de laatste dagen wel nepnieuws verspreid. Zo zou ook Oostenrijk besloten hebben in roebels te betalen. Dit is onjuist: ook Oostenrijk zegt vast te houden aan de gezamenlijke EU-koers en dit niet te doen.

Hoe zit het met energiebedrijven?

Volgens Bloomberg en de Financial Times zijn er een aantal Europese energiebedrijven die een rekening hebben geopend bij de Gazprombank om in roebels te kunnen betalen.

Een van die bedrijven zou het Duitse Uniper zijn. Uniper is ook in Nederland actief, met een kolencentrale op de Maasvlakte en (kleine) gascentrales in Den Haag, Leiden en Rotterdam.

Waarom is dit blufpoker?

Het stoppen van de gasleveringen met de eis om te betalen in roebels is contractbreuk door Rusland. Dat opent ook de weg om deze langetermijncontracten stop te zetten en dus (veel) minder Russisch gas te kopen.



Europa heeft dan minder energie, maar Rusland krijgt dan minder geld. Voor Rusland is een stop van de gasverkoop economisch het slechtste scenario. Analisten wijzen erop dat Rusland nog nooit zelf de gaskraan heeft dichtgedraaid naar grote afnemers.

Maar zoals vaker bij blufpoker is de uitkomst niet bekend. Wie als eerste van standpunt verandert, bepaalt in welke richting het verdergaat. De middenweg is dat grote doorbraken uitblijven en de situatie toch nog een tijd aanmoddert; de eerstvolgende betalingsronde is pas eind mei.