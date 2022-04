Alleen al een rekening openen bij de Russische Gazprombank - de constructie waarmee Rusland roebels voor zijn gas wil - is mogelijk een schending van de sancties tegen dat land. Dat heeft een hoge ambtenaar van de Europese Unie donderdag gezegd.

Hongarije liet weten dat het land gehoor heeft gegeven aan de eis van Rusland om het Russische gas dat het land importeert voortaan te betalen in roebels. De facto komt het erop neer dat landen en bedrijven twee rekeningen moeten openen bij de Russische Gazprombank, waarna de valuta waarmee betaald is worden omgezet in roebels.

Volgens Rusland wordt dan in roebels betaald en wordt zo voldaan aan een decreet dat de Russische president Vladimir Poetin eind maart uitvaardigde. Daarmee neemt het land 'wraak' op wat Poetin "onvriendelijke landen" noemt.

De EU-ambtenaar zegt dat het openen van een roebelrekening door importeurs van gas "op het eerste gezicht" lijkt op een schending van de sancties die zijn ingesteld tegen Rusland in verband met de oorlog met Oekraïne.

De Europese Commissie zou nog geen formele aanwijzingen hebben dat dit ook daadwerkelijk al gebeurd is. Gazprom maakte woensdag bekend dat de nationale gasbedrijven van Polen en Bulgarije geen gas meer krijgen, omdat die weigeren een roebelrekening te openen.

Griekenland zegt zijn volgende betaling aan Gazprom, die voor 25 mei op de rol staat, op zo'n manier te doen dat de sancties niet geschonden worden, maar de levering van gas voor het land wel veiliggesteld wordt. Daarbij zal het land gebruikmaken van de constructie via de Gazprombank.