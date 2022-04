Met de huidige hoge benzineprijzen passen steeds meer mensen hun tankgedrag aan. We tanken daar waar dit het voordeligst is. De verschillen tussen een 'voordelig' en duur tankstation worden ook steeds groter, zegt directeur Paul van Selms van UnitedConsumers tegen NU.nl.

"We hebben nu te maken met een mix van hoge prijzen en hoge kortingen", aldus de marktkenner. "Mensen zijn prijsbewuster en handelen daar ook naar."

We tanken op andere plekken dan we gewend waren. Zo is het dagelijks dringen geblazen bij groothandel Makro, die forse kortingen geeft, meer nog zelfs dan andere onbemande tankstations. "De brutomarges (het verschil tussen de inkoop- en de verkoopprijs, red.) zijn in een periode van twintig jaar tijd verdubbeld", zegt Van Selms.

"Daar moeten dan wel alle kosten nog vanaf, maar dat was toen niet anders dan nu. Dus is er ook veel meer ruimte om korting te geven." Met name de onbemande stations doen dat dan ook. "Dat is hun bestaansrecht", zegt de directeur van UnitedConsumers.

Bij Makro zijn de rijen nog langer geworden

Bij Makro was het volgens een woordvoerder van de groothandel altijd al druk bij het tanken. "En sinds de brandstof duurder is, is het nog drukker." Het is voor het bedrijf een bewuste strategie om 'te stunten' met de brandstofprijzen.

"We willen daarmee de goedkoopste in de regio zijn." Die strategie lijkt te werken en heeft een zelfversterkend effect. "We kunnen voordeliger inkopen omdat we zulke grote hoeveelheden gebruiken. Daardoor kunnen we het goedkoper aanbieden, wat er weer toe leidt dat er nog meer verkocht wordt."

Ook bij Makro kan onbemand getankt worden. Er zijn volgens Van Selms heel veel onbemande stations bij gekomen. "Meer dan de helft van de tankstations is nu onbemand." De tankstations langs de snelweg daarentegen hanteren gewoon de adviesprijzen. "Het verschil tussen een dure en een goedkope pomp wordt steeds groter."

Accijnsverlaging scheelt bijna 20 cent

De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu op 2,22 euro, waar dat op het hoogtepunt eerder dit jaar 2,50 euro was.

De overheid heeft de accijns op benzine op 1 april verlaagd met 17,3 cent per liter. Dat geldt tot eind dit jaar. Daarnaast gaat er een paar cent btw vanaf, omdat over accijns ook btw wordt geheven.