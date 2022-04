De gratis plastic zakjes bij de groente- en fruitafdeling van supermarktketen Albert Heijn zijn vanaf maandag niet meer te vinden in de winkels. Doordat alternatieve nylonzakjes langer op zich lieten wachten en de kwaliteit daarvan te wensen overliet, gebeurt dat een paar maanden later dan de bedoeling was. Dat laat een woordvoerder van Albert Heijn (AH) desgevraagd weten.

"Klanten worden in de winkels geïnformeerd, bij het schap en op de weegschaal waar groente en fruit kan worden afgewogen", zegt de woordvoerder. Het afschaffen van de gratis plastic zakjes, vanwege het uiterlijk ook wel hemdzakjes genoemd, moet 7.000 kilo plastic per dag schelen. "Het gaat om 350.000 plastic tasjes per dag."

Klanten kunnen in de winkel een nylon zakje kopen om voortaan hun groente en fruit in te doen. "Die zijn wasbaar en kunnen tientallen keren gebruikt worden", aldus de woordvoerder. De nylon zakjes kosten 30 cent.

De gratis plastic zakjes bij de bakkerijen van AH blijven voorlopig wel in de winkel liggen. Dit omdat op die afdeling producten liggen die minder geschikt zijn om in nylon zakjes te doen. "Uiteraard kunnen klanten de nylon zakjes wel gebruiken voor losse broodjes. Voor stokbroden hebben we katoenen zakken."

Toen AH vorig jaar aankondigde de gratis plastic zakjes voor groente en fruit in de ban te doen, moest dat voor het eind van het jaar gebeurd zijn. Maar de nylon zakjes die er toen als alternatief waren, gingen te snel kapot. "Soms kregen klanten het kartonnen labeltje er niet makkelijk af, waardoor het zakje stukging." De nieuwe zakjes moeten volgens de supermarkt beter zijn.

LIDL is jaren geleden al helemaal gestopt met gratis plastic tasjes, ALDI deed dat in de loop van vorig jaar. Daar kost een "duurzamer" alternatief 1 cent. Bij Jumbo hebben klanten de keuze uit een gratis plastic tasje, een nylon zakje dat gekocht moet worden of een gratis papieren zak voor groente- en fruit of broodjes. PLUS biedt plastic en papieren zakjes aan.