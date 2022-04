Een dag nadat het Russische gasbedrijf Gazprom de gaslevering aan Polen en Bulgarije had stopgezet, stroomt er meer gas van Duitsland naar Polen via de Yamal-pijplijn. Dat blijkt uit gegevens van Gascade.

Gazprom liet woensdag weten dat Polen en Bulgarije geen gas meer krijgen, ook al hebben die landen contracten voor leveringen. Gazprom zegt dat de landen hebben nagelaten de rekening in roebels te voldoen.

Op 31 maart kondigde de Russische president Vladimir Poetin een decreet af waarin staat dat "onvriendelijke landen" hun Russisch gas voortaan in roebels moeten betalen. Dat moet via een speciaal daarvoor opgetuigde constructie, die via de Gazprom-bank loopt.

Volgens gegevens van de Oekraïense gaspijpleidingbeheerder stuurt Gazprom via de leiding die door het land loopt nog gas naar de rest van Europa, in lijn met de vraag. Ook via de Nord Stream 1-pijpleiding vloeit nog gas naar Duitsland.