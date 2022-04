De Belastingdienst heeft tot nu toe ruim 8,3 miljoen aangiftes voor de inkomstenbelasting over 2021 ontvangen, meldt de dienst aan NU.nl. De fiscus schat in dat in totaal 9,4 miljoen mensen aangifte moeten doen over afgelopen jaar. Dit betekent dat ongeveer een miljoen aangiftes nog gedaan moeten worden vóór de deadline van zondag 1 mei.

Hoewel de belastingplichtigen nog maar een paar dagen hebben, zegt een woordvoerder dat de Belastingdienst verwacht dat de aangiftes allemaal op tijd binnen zullen zijn. "Als alles gestaag blijft verlopen zoals het ook tot nu toe gaat, gaan we dat netjes halen."

Omdat aanstaande zaterdag de laatste dag van de aangifteperiode is, zijn zowel de telefonische als de online helpdesk van de Belastingdienst open voor vragen. Normaal gesproken zijn deze alleen doordeweeks open.

"De helpdesks zijn niet op volle sterkte en ook niet voor andere zaken, maar juist om mensen te helpen die nog aangifte moeten doen en om vragen over de aangifte te beantwoorden."