Het aantal touringcarbedrijven in Nederland is in de coronajaren flink teruggelopen. Waren het er in 2019 nog 302, stonden er eind vorig jaar nog maar 248 geregistreerd. Dat meldt onderzoeksbureau Panteia op basis van onderzoek naar cijfers uit de branche. In de jaren voor de pandemie bleef het aantal steeds iets boven de 300.

Ook het aantal touringcarbussen dat rondtoert, is daardoor gedaald. "Het gaat om luxe bussen met tussen de acht en wel honderd zitplaatsen voor passagiers", duidt Panteia. In 2019 reden er daar nog ruim 3.800 van rond, eind vorig jaar waren het er nog nipt 3.600.

Het afgelopen jaar was volgens het onderzoek wederom een slecht jaar voor de Nederlandse touringcarsector. "Als gevolg van de coronacrisis lag de reissector nagenoeg stil en waren attractieparken en dierentuinen lange periodes gesloten." Ook waren er amper evenementen.

De omzet in de sector, die ruim vierduizend medewerkers telt, komt uit op zo'n 266 miljoen euro.