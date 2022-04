Door de sterk opgelopen prijzen voor grondstoffen zal Unilever, maker van onder andere Magnum-ijs en OMO-wasmiddel, de prijzen verder verhogen. Als gevolg daarvan verwacht het bedrijf dat klanten ook minder van zijn producten zullen kopen. Dat meldt het concern donderdag bij de presentatie van de cijfers over de eerste maanden van dit jaar.

Bij de presentatie blikt Unilever vooruit naar de rest van het jaar. Dat zal, meer nog dan al het geval was, in het teken staan van hogere kosten en hogere prijzen.

"In deze periode van ongekende inflatie moeten we de prijzen verder verhogen", schrijft Unilever. "Dat zal impact hebben op hoeveel we verkopen."

Het bedrijf, dat actief is in levensmiddelen, verzorging en wasmiddelen, verwacht dat de eigen kosten in de eerste zes maanden van dit jaar 600 miljoen euro hoger uitkomen dan eerder gemeld.

Andere in Nederland bekende merken van Unilever zijn bijvoorbeeld Conimex, Calvé, Dove, Glorix, Knorr en AXE.