De accijnsopbrengsten naderden in het afgelopen jaar weer het niveau van 2019, voor de coronapandemie. Over zowel benzine en diesel als bier, wijn en sterkedrank betaalden we in 2021 meer verbruiksbelasting dan in het jaar ervoor, maar over tabak niet. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die NU.nl opvroeg.

"Het accijnspercentage op tabak gaat nooit omlaag, dus als de opbrengst lager is, kan het niet anders dan dat er minder tabak verkocht is in Nederland", verklaart hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS.

Van Mulligen denkt op basis van de cijfers dat er daadwerkelijk minder gerookt is. "In theorie kan het dat er meer over de grens gekocht is. Maar dan zou dat behoorlijk moeten zijn toegenomen en dat is niet aannemelijk."

Volgens de voorlopige cijfers van het afgelopen jaar haalde de Staat in totaal 11,7 miljard euro aan accijns op. In 2020 was dat 11,4 miljard en in het precoronajaar 2019 ging het om 12,1 miljard euro.

"Dat de totale opbrengst nog niet terug op niveau is, is logisch omdat we in 2020 en 2021 veel minder hebben gereden dan de jaren ervoor", zegt de CBS-hoofdeconoom.

Accijnsopbrengst brandstof zal nog achterblijven

In de eerste maanden van dit jaar zal dat nog steeds zo zijn, doordat er nog allerlei beperkende maatregelen golden. Maar bij hoge uitzondering is de accijns op brandstof vanaf 1 april nu eens wél verlaagd.

"Daardoor zal de accijnsopbrengst van brandstof in het tweede kwartaal ook nog achterblijven. De verlaging zal de Staat meer kosten dan dat de extra kilometers die we weer zullen rijden opbrengen", besluit Van Mulligen.

Het kabinet verlaagde de accijns op benzine, diesel en lpg per 1 april met 21 procent. Accijns is een vast bedrag per eenheid, in het geval van benzine en diesel is dat bedrag per liter omlaaggegaan met respectievelijk 17,3 cent en 11,1 cent per liter.