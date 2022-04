Shell aanvaardt niet langer geraffineerde producten uit Rusland, ook niet in mengsels. Het olie- en gasconcern heeft clausules in handelscontracten gewijzigd, zo werd door Shell bevestigd na eerdere berichtgeving door persbureau Reuters. Eerder zou in de contracten hebben gestaan dat producten die voor meer dan 50 procent van Russische origine waren als Russisch werden bestempeld.

"Wij werken eraan om Russische olie en gas geleidelijk uit onze keten te bannen en tegelijkertijd de energie- en brandstofvoorziening op peil te houden waar miljoenen mensen elke dag op vertrouwen", aldus een verklaring van Shell. De nieuwe voorwaarden hebben geen gevolgen voor aankopen van Russische ruwe olie. Deze bouwt Shell geleidelijk af.

Het mengen van brandstoffen is in de sector een gangbare praktijk. Dit kan plaatsvinden op bedrijfsniveau of in opslagtanks die een mix van brandstoffen uit verschillende landen bevatten.

Shell meldde vorige maand dat het stopt met het kopen van Russische ruwe olie. Verder wil Shell zijn betrokkenheid bij alle Russische olie- en gasproductie afbouwen wegens de invasie van Rusland in Oekraïne. Eerder meldde Shell afschrijvingen tot 5 miljard dollar te verwachten wegens het vertrekt uit Rusland.