Eneco zegt desgevraagd tegen NU.nl dat er op dit moment geen aanleiding is om te twijfelen aan de levering van gas aan consumenten en bedrijven. Rusland heeft eerder deze woensdag via gasbedrijf Gazprom de gaskraan dichtgedraaid voor leveringen aan Polen en Bulgarije. In Nederland koopt Eneco gas in bij Wingas, dat weer een dochteronderneming van Gazprom is.

"We zijn meer dan dit contract", aldus de woordvoerder. Van de totale hoeveelheid gas die Eneco inkoopt, is het Russische gas goed voor 10 tot 15 procent. Het gaat daarbij om een contract in euro's. "Met een looptijd van 2010 tot 2030", voegt de woordvoerder daaraan toe.

Op 31 maart heeft de Russische president Vladimir Poetin een decreet uitgevaardigd waarin staat dat het Russische gas in roebels in plaats van in euro's afgerekend moet worden. Eneco gaat niet in op de vraag of het bedrijf daar ook op gewezen is door Wingas. "Ik heb niets toe te voegen aan de informatie over het contract."

Op de vraag of klanten van Eneco bang moeten zijn dat ze zonder gas komen te zitten, gaat de woordvoerder wel in. "We hebben op dit moment geen aanleiding om twijfels over onze leveringen te hebben."

Vattenfall koopt niet direct bij de Russen

Vattenfall heeft geen directe contracten bij Gazprom of een dochterbedrijf daarvan. "We hebben geen langlopende contracten", zegt een woordvoerder desgevraagd. Wel kortlopende waarbij we inkopen op handelsmarkten." Daar zit dan wel Russisch gas bij.

"We dienen die contracten uit. Anders krijgen we een boete en komt het gas gewoon opnieuw op de markt waarna het voor nog meer geld wordt verkocht. Daar wint niemand bij."

Een woordvoerder van Essent kon niet direct aangeven of zij direct Russisch gas betrekken.