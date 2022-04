Gazprom heeft de gaskraan naar Polen en Bulgarije dichtgedraaid, omdat de landen de rekening niet in roebels hebben betaald. Dat heeft het Russische gasbedrijf woensdag bekendgemaakt.

Bulgarije en Polen zijn doorvoerlanden die geïmporteerd gas naar andere Europese landen uitvoeren. "Wanneer Russisch gas dat bestemd is voor andere landen wordt afgetapt, dan zal de doorvoer worden verminderd met de hoeveelheid die is afgetapt", laat Gazprom ook nog weten.

Op 31 maart heeft de Russische president Vladimir Poetin een decreet uitgevaardigd waarin staat dat het gas dat vanaf 1 april is geleverd in roebels moet worden afgerekend. Daartoe is een speciale constructie opgetuigd.

Gazprom laat nu weten dat aan het eind van de werkdag van 26 april niet aan die eis is voldaan. "Daarom heeft Gazprom Export aan Bulgargaz en PGNiG laten weten dat de gasleveringen vanaf 27 april zijn opgeschort tot de betalingen conform de procedure in het decreet worden gedaan."

Bulgargaz en PGNiG zijn de staatsgasbedrijven van respectievelijk Bulgarije en Polen.