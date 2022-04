Om te voorkomen dat zijn drones in de strijd worden gebruikt, stopt producent DJI Technology tijdelijk met zijn activiteiten in Rusland en Oekraïne. Daarmee is DJI het eerste grote Chinese bedrijf dat de verkoop aan Rusland stopzet sinds Moskou in februari Oekraïne binnenviel.

"DJI evalueert intern opnieuw de regelgeving in verschillende rechtsgebieden", zei het particuliere bedrijf in een verklaring laat op dinsdag. "In afwachting van deze herziening, zal DJI tijdelijk alle zakelijke activiteiten in Rusland en Oekraïne opschorten."

Terwijl veel westerse bedrijven zich uit protest uit Rusland hebben teruggetrokken, zijn veel Chinese bedrijven daar gebleven. Daarmee sluiten ze aan op het standpunt van Peking, dat zich onthoudt van kritiek op Moskou over de invasie.

'De opschorting is niet om een statement te maken'

Een DJI-woordvoerder zei woensdag (lokale tijd) aan Reuters dat de opschorting van bedrijfsactiviteiten in Rusland en Oekraïne "niet bedoeld is om een statement te maken over welk land dan ook, maar om onze principes uit te dragen".

"DJI verwerpt elk gebruik van onze drones voor het aanrichten van schade, en we schorten de verkoop in deze landen tijdelijk op om ervoor te zorgen dat niemand onze drones gebruikt voor gevechten."

Oekraïense functionarissen en burgers hebben DJI, 's werelds grootste maker van drones voor consumenten en bedrijven, beschuldigd van het lekken van gegevens over het Oekraïense leger naar Rusland.

DJI zegt geen controle te hebben over het gebruik van de drones

Vorige maand deed DJI deze beschuldigingen af als "volstrekt onjuist". Een Duitse detailhandelaar had de informatie aangevoerd als reden om DJI-producten uit de schappen te halen.

Hoewel het bedrijf online beelden had gezien die suggereerden dat het Russische leger zijn producten gebruikte, zei een woordvoerder van DJI in maart dat dit niet was bevestigd en dat het bedrijf geen controle had over het gebruik van zijn producten.

"We zijn in gesprek met klanten, partners en andere belanghebbenden over de tijdelijke opschorting van de bedrijfsactiviteiten in de getroffen gebieden", aldus het bedrijf in de verklaring.