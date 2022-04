Normaal gesproken zijn het vooral het weer en het vertrouwen in de economie die het succes bepalen van de vrijmarkt op Koningsdag. Maar dit jaar speelt nog iets anders een grote rol: dat het eindelijk weer kan. En dat maakt dat vertrouwen in de economie dit jaar veel minder belangrijk is voor je succes met een kleed vol spulletjes, zegt econoom Marten van Garderen van ING.

"Het weer staat met stip op nummer één bij de factoren die bepalen of de vrijmarkt een succes wordt of niet", zegt Van Garderen. De econoom buigt zich jaarlijks over de economische effecten van deze unieke dag, waarop iedereen zich verkoper mag noemen.

We hebben twee jaar op rij geen normale Koningsdag gehad. "Nu hebben we te maken met een 'het-mag-weer-na-corona-opveereffect'", aldus Van Garderen. "Dat maakt dat het consumentenvertrouwen, wat normaal een belangrijke rol speelt in wat we uitgeven, er veel minder toe doet."

Want met dat vertrouwen in de economie zit het juist niet zo goed, door de oorlog in Oekraïne en de oplopende inflatie. Of die inflatie ook doorwerkt op de Koningsdag-kleedjes, hangt vooral af van het tijdstip waarop mensen op pad gaan om iets te kopen.

"Wie echt wil schatjagen, moet er vroeg bij zijn", zegt de ING-econoom. "Voor een koopje, ook in deze tijd, moet je juist aan het eind van de dag gaan. Dan zijn mensen er klaar mee en denken ze: 'Weg ermee.'"

In normale jaren verwachten verkopers zo'n 90 euro op te halen met de verkoop van hun tweedehands spulletjes, blijkt uit peilingen van ING. Als het vandaag ook nog eens de hele dag mooi weer is, kan de opbrengst weleens oplopen tot tegen de 100 euro, verwacht Van Garderen.

Meest aangeboden op kleedjes Boeken

Huishoudelijke spullen

Kleding