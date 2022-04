In de eerste drie maanden van dit jaar zaten dagelijks zo'n 95.000 zorgmedewerkers ziek thuis. En dat is dan nog zonder de aantallen werknemers die niet konden werken doordat ze in quarantaine zaten of moesten wachten op een testuitslag. Dat meldt Vernet, een bedrijf dat zicht heeft op meer dan 600.000 werknemers in de zorg.

In totaal werken in de ziekenhuizen, verzorging, verpleging, thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg zo'n 960.000 mensen.

"Het verzuim liep in het eerste kwartaal op tot bijna 10 procent. Dat betekent dat er in het eerste kwartaal 2022 dagelijks gemiddeld ongeveer 95.000 werknemers niet inzetbaar waren."

Het ziekteverzuim in de zorg ligt altijd relatief hoog, maar dit is wel uitzonderlijk. "Vorig jaar ging het nog om een op de dertien mensen, nu een op de tien", verduidelijkt een woordvoerder namens Vernet. Het gaat om een toename van 30 procent in een jaar tijd.