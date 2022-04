De Amerikaanse regering heeft de mogelijkheden om naar olie en gas te boren in het noordpoolgebied beperkt. Daarmee is een besluit van de regering-Trump teruggedraaid, schrijven diverse Amerikaanse media.

Het gaat om een gebied in de Amerikaanse staat Alaska van ongeveer 9,3 miljoen hectare, dat de naam National Petroleum Reserve heeft gekregen. In de grond zitten grote voorraden olie en gas, maar de vrees bestaat dat olie- en gaswinning schade aan de natuur toebrengt. Er leven onder meer ijsberen en kariboes in het gebied.

Toenmalig president Donald Trump wilde in 82 procent van het gebied boringen toestaan. Zijn opvolger Joe Biden heeft dat nu beperkt tot 52 procent, hetzelfde percentage als Trumps voorganger Barack Obama toestond. Daarnaast zijn enkele maatregelen genomen om de natuur in het gebied te beschermen.

Als de olie en gas die in het gebied in de grond zit zouden worden gebruikt, leidt dat tot een uitstoot van 5 miljard ton CO2. Dat is ongeveer net zoveel als de uitstoot van de gehele Verenigde Staten in het jaar 2019, aldus het Amerikaanse energie-instituut US Energy Information Administration.