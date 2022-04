De prijzen van kleding bij budgetketen Primark gaan omhoog. Het Britse moederbedrijf AB Foods heeft te maken met hogere kosten en schroeft daarom de consumentenprijzen voor bepaalde artikelen op, meldt het concern dinsdag.

Sinds de winkels weer open mogen, is het volgens AB Foods druk in de filialen van Primark, maar de verkopen liggen nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. De winkelketen had tijdens de pandemie extra last van de lockdown, omdat het geen webwinkel heeft.

Daarnaast heeft het bedrijf te maken met hogere kosten. Dan gaat het onder meer om extra uitgaven voor lonen, verpakkingen en energie. Om kosten te besparen kondigde het bedrijf eerder al aan zo'n vierhonderd banen te schrappen, maar dat is naar eigen zeggen niet voldoende. Daarom zal kleding in de winkel duurder worden. Het bedrijf heeft het over "selectieve prijsverhogingen" in het herfst- en winterassortiment.

AB Foods behaalde in het afgelopen half jaar, dat liep tot 5 maart, een omzet van 7,88 miljard Britse pond (9,38 miljard euro). De winst van het bedrijf, dat ook actief is in de voedingssector, kwam uit op 706 miljoen pond.