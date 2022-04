Veel beursgenoteerde bedrijven hebben nog niet voldoende vrouwen benoemd in de raad van commissarissen. Uit een inventarisatie van dagblad NRC blijkt dat 26 van de ruim 100 beursgenoteerde bedrijven in Nederland nog niet voldoen aan een begin dit jaar ingesteld quotum.

Dit quotum schrijft voor dat in de raad van commissarissen van bedrijven die aan de beurs genoteerd zijn, minimaal een op drie leden een vrouw is. Een kwart van de bedrijven waarvoor deze regel geldt, voldoet hier nog niet aan. Dan gaat het onder meer om Basic-Fit en Just Eat Takeaway, moederbedrijf van Thuisbezorgd. Twaalf van de bedrijven hebben zelfs nog geen enkele vrouwelijke commissaris.

Dit betekent niet dat de bedrijven regels overtreden. Weliswaar schrijft de wet voor dat een op de drie commissarissen een vrouw is, maar in de praktijk betekent het dat als een commissaris vertrekt, de vervanger een vrouw moet zijn als het quotum nog niet is gehaald. Kiest het bedrijf in zo'n situatie toch voor een man, dan gaat er mogelijk een streep door die benoeming.

NRC keek ook naar het totale aantal benoemingen in de top van beursgenoteerde bedrijven vorig jaar. Dan gaat het niet alleen om raden van commissarissen, maar ook om raden van bestuur. Van de 173 benoemingen in beide raden werd in ongeveer 30 procent van de gevallen gekozen voor een vrouw.

Het merendeel van de vrouwen kwam in de raad van commissarissen, terwijl het aantal vrouwelijke leden van de raden van bestuur juist beperkt was. Raden van bestuur, die de dagelijkse leiding van een bedrijf in handen hebben, vallen niet onder de quotumregels.