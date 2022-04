Banken en betaaldiensten hebben afgelopen maand de vijf miljardste betaling via iDEAL verwerkt. Daarvoor was volgens Currence, de organisatie achter de betaaldienst, zo'n zeventien jaar nodig. Vooral de afgelopen twee jaar groeit de dienst snel. Voor de laatste miljard iDEAL-betalingen was minder dan een jaar nodig.

De snelle opmars is onder meer te danken aan de coronapandemie, waardoor shoppen via het internet een vlucht heeft genomen. Tijdens de lockdowns zijn veel bedrijven en consumenten die eerder niet of nauwelijks via iDEAL afrekenden, gebruik gaan maken van de dienst.

Bovendien neemt het digitale betalingsverkeer toe doordat het sturen van mobiele betaalverzoeken, zoals een Tikkie, steeds populairder wordt. Volgens Currence zijn mobiele betaalverzoeken tussen particulieren nu goed voor een flink deel van alle iDEAL-betalingen.