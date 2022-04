De NS, bakkers en horeca zijn goed voorbereid op Koningsdag en verwachten een ouderwets drukke feestdag. De NS zet honderden extra medewerkers en schoonmakers in om alles in goede banen te leiden op de stations. Verder rijden er meer en langere treinen rond Amsterdam en enkele andere steden.

Door de coronapandemie waren de afgelopen Koningsdagen anders dan normaal: er konden geen kleedjes uitgevouwen worden voor de vrijmarkt en er werden geen concerten gegeven. Dit jaar gelden die maatregelen niet meer en dus is het de verwachting dat het weer druk wordt op Koningsdag.

"We rijden een Oranje-dienstregeling en dat betekent ook meer en langere treinen", zegt een woordvoerder van de NS. "Tijdens Koningsnacht rijden er ook langere treinen van en naar Utrecht en Den Haag met extra stops op enkele tussengelegen stations, zodat reizigers om middernacht gewoon naar huis kunnen."

De NS verwacht dat alleen naar Amsterdam al 200.000 bezoekers met de trein komen. "We roepen iedereen op om rekening te houden met drukte. Pak desnoods de volgende trein als het te vol is."

Bakker begint avond van tevoren met bakken van tompoucen

Voor de bakkers wordt het een kort nachtje voor Koningsdag. Dat is niet vanwege Koningsnacht, maar omdat de nacht in het teken staat van het bakken van oranje tompoucen.

"We beginnen acht uur eerder dan normaal met bakken, omdat we genoeg tompoucen op voorraad moeten hebben", zegt Arend Kisteman, eigenaar van De Stadsbakker in Zwolle en voorzitter van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV). Zijn bakkerij verkoopt doorgaans zo'n tweeduizend oranje tompoucen op Koningsdag.

De voorzitter van de ambachtelijke bakkersbranche verwacht dat de tompoucen ook woensdag weer over de toonbank vliegen. "Het wordt gewoon volle bak, net zoals andere jaren", aldus Kisteman.

Oranje tompoucen zijn de populairste lekkernij op Koningsdag. Foto: Getty

Extra omzet op Koningsdag komt horeca goed van pas

Het is inmiddels drie jaar geleden dat er tal van festiviteiten waren op Koningsdag en dat ook de horeca was geopend om een feestje te vieren. "Mensen willen graag weer volop genieten van een mooie feestdag en ondernemers staan te trappelen om hun gasten te verwelkomen tijdens Koningsnacht en -dag nu het eindelijk weer kan", zegt een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

"De behoefte aan sociale contacten en samenzijn is door de coronacrisis groter dan ooit", vervolgt de zegspersoon. "Ondernemers zijn dan ook blij dat zij hun rol als huiskamer van de samenleving weer kunnen pakken."

Volgens branchevereniging KHN levert de omzet op Koningsdag voor veel ondernemers een fijne financiële buffer op. "En dat komt op dit moment goed van pas, ook omdat de afgelopen twee jaar publieksevenementen niet door konden gaan. Voor sommige horecaondernemers is Koningsdag ontzettend belangrijk en levert het een groot deel van de jaaromzet. Koningsdag is dus in economisch opzicht van groot belang voor de horeca."