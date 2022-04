Een vat whisky is zondag voor een recordbedrag aan 1,2 miljoen euro verkocht, meldt persbureau Bloomberg maandag. Het gaat om een vat dat in 1988 werd gedistilleerd bij The Macallan, een distilleerderij in de Schotse Hooglanden.

Volgens het persbureau gaat het om een 'vergeten' vat whisky. De gedistilleerde drank zou dertig jaar geleden voor een kleine 6.000 euro zijn gekocht door een expat en vervolgens zijn vergeten. Drie decennia later herinnerde de Schotse distilleerderij de koper van het bestaan van het whiskyvat.

Het vat, waar 374 liter whisky in zit, werd uiteindelijk voor 1,2 miljoen euro verkocht op een veiling van Whisky Hammer. Daarmee werd het oude record dat vorig jaar werd neergezet flink verbroken. Dat record stond op een half miljoen euro.

"Een vat van deze kwaliteit, leeftijd en omvang ontdekken, is op zichzelf al uitzonderlijk. Daar komt nog eens bij dat het bij The Macallan vandaan komt, waardoor de aandacht is toegenomen", aldus mede-eigenaar Daniel Milne van Whisky Hammer.