De energiemarkt blijft voorlopig instabiel door de hoge prijzen voor gas en stroom. Toch gaan er de komende tijd waarschijnlijk geen energieleveranciers failliet. Dat concludeert markttoezichthouder ACM op basis van gesprekken met en informatie van energiebedrijven. Wel is er vrees voor een domino-effect als een grote leverancier omvalt, bijvoorbeeld vanwege de onrust in Oekraïne.

Afgelopen najaar liepen de prijzen voor gas en elektriciteit in korte tijd flink op. Het zorgde ervoor dat een handvol energieleveranciers, waaronder Welkom Energie, Anode Energie en Enstroga, failliet ging. De klanten moesten daardoor overstappen naar een andere leverancier en betalen nu fors meer dan daarvoor.

Toezichthouder ACM is in gesprek gegaan met energieleveranciers en heeft ze gevraagd extra informatie over hun financiële situatie aan te leveren. Op basis daarvan concludeert de organisatie dat er geen risico is dat er binnenkort een volgende energieleverancier over de kop gaat.

Wel wijzen de energieleveranciers op de mogelijkheid van een domino-effect als een grote leverancier in de problemen komt, bijvoorbeeld als Rusland minder gas levert vanwege de oorlog in Oekraïne.

De toezichthouder zegt de situatie van energieleveranciers in de gaten te houden om tijdig risico's en problemen in kaart te brengen. Ook wil de waakhond, voordat het nieuwe stookseizoen op 1 oktober begint, extra eisen stellen aan leveranciers om te zorgen dat ze een plotselinge stijging van inkoopprijzen aankunnen.

Vorige week besloot het kabinet om voor het einde van het jaar te stoppen met het kopen van Russisch gas. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft maatregelen aangekondigd zodat er komende winter voldoende gas is. Zo wil het ministerie de opslagen voor gas onder de grond zo veel mogelijk laten vullen.