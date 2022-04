Een wilde staking onder het grondpersoneel van luchtvaartmaatschappij KLM leidde dit weekend tot een chaos op Schiphol. De werknemers zijn ontevreden over de hoge werkdruk en proberen op deze manier de KLM-directie onder druk te zetten. Wat zijn de gevolgen als er niet snel een oplossing komt?

Vakbonden gaan uit van nog meer acties in de zomer als we massaal op vakantie gaan. En dat zal leiden tot ongekende chaos op Schiphol met tot gevolg lange wachtrijen. Zo'n 150 platformmedewerkers van KLM legden zaterdag rond 6.00 uur het werk neer. Vliegtuigen van de luchtvaartmaatschappij en partners van KLM die op Schiphol landen, zoals Delta en Air France, werden niet in- en uitgeladen. Een paar dagen voor de drukste dag van het jaar op Schiphol liet KLM in een mail aan het personeel weten dat een deel van het werk zou worden uitbesteed aan een andere bagage-afhandelaar. Die zet bleek olie op het vuur te zijn.

Ook elders in het bedrijf heerst veel onvrede en daarom is er veel sympathie voor de actie van de bagage-afhandelaars. Het grondpersoneel van KLM is al langer ontevreden over de arbeidsomstandigheden, maar voelt zich niet serieus genomen door de directie. De luchtvaartmaatschappij heeft tijdens de coronacrisis veel flexkrachten de laan uitgestuurd, aangezien het vliegverkeer grotendeels stillag. Maar nu de meeste landen weer open zijn en er volop gereisd kan worden, neemt de drukte ook toe. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt lukt het KLM echter niet nieuwe mensen in dienst te nemen.

De problemen spelen dus niet alleen bij het grondpersoneel. Ook bij de werknemers bij de incheckbalies en het IT-personeel is sprake van enorme werkdruk. Volgens voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie lukt het KLM niet om ook maar één IT'er aan te nemen. "Het personeel heeft te maken gehad met een loonoffer, waardoor sommige werknemers wel tot 20 procent van hun salaris moesten inleveren. Waarom zou je als IT'er bij KLM gaan werken als je elders meer kunt verdienen? KLM kan het loonoffer niet terugdraaien en daarmee staat de reputatie van het bedrijf onder druk."

De wilde staking zorgde voor woede bij reizigers aangezien de actie op een van de drukste dagen van het jaar was. Het is dan ook aan de nieuwe directie van KLM om zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Vakbonden verwachten nog meer chaos als de problemen voortduren. "De huidige directie heeft niet in de gaten wat er leeft op de werkvloer. Er komt nog meer ellende aan als dit niet wordt opgelost. Ik snap de boosheid van de reizigers, maar we moeten niet vergeten dat bepaalde KLM-werknemers niet eens op vakantie kunnen vanwege het loonoffer", aldus Castelein. De leiding van KLM spreekt naar verwachting deze week met vakbonden.

Reizigers die te maken hebben gehad met vertraging of annulering van hun vlucht en daardoor later op hun bestemming zijn aangekomen, kunnen volgens juridisch dienstverlener EUclaim rekenen op een vergoeding. Mensen hebben sowieso het recht op bijstand vanuit de luchtvaartmaatschappij. "Er moet voor je gezorgd worden, dus dat betekent een hotelovernachting, eten en drinken", zegt een woordvoerder.

Reizigers die te laat aankomen op hun bestemming vanwege vertraging of annulering krijgen ook een financiële vergoeding, behalve als er sprake is van een buitengewone omstandigheid. Dat is in het geval van de KLM-staking niet aan de orde. En als je bagage is achtergebleven op Schiphol, terwijl de vakantiebestemming al is bereikt, dan is het mogelijk om ter plaatse de dingen te kopen die je nodig hebt. "Bewaar dan wel alle bonnen, omdat je bewijs moet hebben om een vergoeding te krijgen. En neem je dure spullen mee, maak dan een foto van de inhoud van de koffer", aldus EUclaim.