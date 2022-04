Landen gaven afgelopen jaar meer geld dan ooit uit aan defensiemateriaal. De totale bestedingen bedroegen voor het eerst meer dan 2 biljoen dollar (1,86 biljoen euro). Onder meer Rusland gaf in de aanloop naar de oorlog in Oekraïne meer uit. Dat meldt het Stockholm Instituut voor Internationaal Vredesonderzoek (Sipri) maandag.

In totaal hebben overheden vorig jaar voor 2,11 biljoen dollar aan defensiemateriaal gekocht. Dat was 0,7 procent meer dan het jaar ervoor. Het was het zevende jaar op rij dat de totale uitgaven stegen.

De vijf landen met de grootste uitgaven waren de Verenigde Staten, China, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en India. Daarbij staat de VS op eenzame hoogte, met een totaalbedrag van 801 miljard dollar. Dat was 1,4 procent minder dan het jaar ervoor. Na de Amerikanen zijn de Chinezen de belangrijkste markt voor wapenproducenten (293 miljard dollar).

Rusland gaf vorig jaar 65,9 miljard dollar uit aan wapens. Het was voor het derde jaar op rij dat de Russische uitgaven stegen. Volgens onderzoekers van het instituut werd het Russische defensiebudget in de loop van vorig jaar opgeschroefd, in de aanloop naar de inval in Oekraïne. Het budget was aan het einde van het jaar 14 procent hoger dan aan het begin.

Sipri stelt dat Rusland zijn militaire uitgaven vorig jaar kon verhogen doordat het meer geld verdiende met de internationale verkoop van olie en gas. Dat terwijl de Russische militaire bestedingen tussen 2016 en 2019 juist daalden, onder meer doordat het Kremlin minder inkomsten had vanwege de lage energieprijzen. Oekraïne gaf afgelopen jaar 5,9 miljard dollar uit aan defensiemateriaal. Dat was minder dan een jaar eerder.