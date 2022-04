Transporteurs kunnen vanaf 9 mei subsidie aanvragen voor een elektrische vrachtwagen. Voor de komende drie jaren is in totaal 40 miljoen euro gereserveerd, waarvan 13,5 miljoen voor dit jaar. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maandag.

De maatregel was eerder al aangekondigd. Nu is duidelijk geworden dat hij binnen enkele weken van kracht wordt. De regeling moet drempels wegnemen voor transporteurs om elektrische vrachtwagens te kopen. Die zijn nu flink duurder dan trucks die rijden op diesel.

Grotere transportbedrijven kunnen via de nieuwe subsidieregeling maximaal 40 procent van het verschil in aanschafprijs (tussen een elektrische truck en een diesel) vergoed krijgen. De kleinere bedrijven, met maximaal tien man personeel, krijgen de extra aanschafkosten tot maximaal 60 procent vergoed. De regeling loopt volgens de huidige plannen tot 2027.

Elektrische vrachtwagens zijn er in Nederland nog maar weinig. Veruit het grootste deel van de trucks rijdt op diesel. Dat er zo weinig zijn, komt onder meer door het beperkte rijbereik en het kleine aantal laadpunten. De vrachtwagens worden vooral ingezet voor bevoorrading van winkels in de bebouwde kom en voor het ophalen van afval.

Het kabinet wil echter dat het verkeer in Nederland geen schadelijke stoffen meer uitstoot in 2050. Dat betekent dat ook vrachtwagens schoon moeten rijden. De subsidieregeling moet daarbij helpen. Het geld is ook bedoeld voor waterstoftrucks.