Medisch technologiebedrijf Philips heeft opnieuw geld opzijgelegd voor de terugroepactie rond apneuapparaten. Het gaat om nog eens 165 miljoen euro, omdat meer apparaten voor herstel in aanmerking blijken te komen. Ook zijn de kosten voor reparaties gestegen. Alles bij elkaar heeft Philips nu bijna 900 miljoen euro gereserveerd voor de hersteloperatie.

De beademingsapparaten voor patiënten met slaapapneu bevatten isolatieschuim dat kan verbrokkelen en daardoor gevaarlijk kan zijn voor gebruikers. Ook kan het isolatiemateriaal een giftige stof afgeven als het met bepaalde schoonmaakmiddelen in aanraking komt. Philips heeft daarom de apparaten teruggeroepen. Het bedrijf stuurt vervangende apparaten naar de klanten.

De kwestie speelt sinds vorig jaar. Philips, dat tegenwoordig is gespecialiseerd in het maken van producten voor de medische sector, is onder meer in Nederland in rechtszaken verwikkeld.

Het bedrijf laat weten dat dit jaar waarschijnlijk 90 procent van de gebrekkige apneuapparaten vervangen zal zijn. Ook maakt Philips bekend door de Amerikaanse autoriteiten te zijn gedagvaard om informatie over de terugroepactie aan te leveren.

Het Nederlandse bedrijf kwam maandag ook met de cijfers over het eerste kwartaal. In de eerste drie maanden van 2022 kwam de omzet uit op ruim 3,9 miljard euro. Dat is 4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het verlies kwam uit op 151 miljoen euro.