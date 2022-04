De chaos die zaterdagochtend op Schiphol ontstond door een staking van het grondpersoneel van KLM, is de schuld van de KLM-directie, zeggen vakbonden tegen De Telegraaf.

De directie zou de onrust onder het grondpersoneel, waar volgens de vakbonden al jaren sprake van is, onderschat hebben. Zo'n 150 platformmedewerkers van KLM legden zaterdag rond 6.00 uur het werk neer. Vliegtuigen van de luchtvaartmaatschappij en partners van KLM die op Schiphol landen, zoals Delta en Air France, werden niet in- en uitgeladen.

Een paar dagen voor de drukste dag van het jaar op Schiphol liet KLM in een mail aan het personeel weten dat een deel van het werk zou worden uitbesteed aan een andere bagageafhandelaar. Die zet bleek olie op het vuur te zijn.

Het grondpersoneel is al langer ontevreden over de arbeidsomstandigheden en de werkdruk. Het laat ook zien dat de "sociale antenne" bij de KLM-directie ontbreekt, zegt campagneleider Joost van Doesburg van FNV tegen De Telegraaf.

"Er is veel onvrede, maar de directie lijkt dat maar matig te begrijpen. Op veel afdelingen is sympathie voor dit signaal richting de directie. Er is een soort bedrijfsblindheid, lijkt het wel", stelt Reinier Castelein van vakbond De Unie.

CNV Vakmensen: 'Het was wachten op problemen'

Michiel Wallaard, bestuurder van CNV Vakmensen, vindt dat de directie van KLM de veranderende arbeidsmarkt heeft onderschat. "KLM heeft in 2020 al het flexibele personeel aan de kant gezet in de veronderstelling dat deze medewerkers wel terug zouden komen. De directie geeft nul gas om weer aantrekkelijker te worden als werkgever", zegt Wallaard tegen de krant.

"Men weet niet ruimte te creëren om zaken te verbeteren. Om het dan op te lossen via de inzet van concurrent Viggo terwijl er al angst voor uitbesteding van de grondafhandeling was, was wachten op problemen."

Als de personeelstekorten op Schiphol niet snel worden opgelost, kan dit leiden tot een drama in de zomervakantie, waarschuwen verschillende reisorganisaties in De Telegraaf. De luchthaven meldde dat er duizenden vacatures zijn.