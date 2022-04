Touroperators als TUI en Corendon waren zaterdag niet blij met de oproep die Schiphol deed. De luchthaven verzocht reizigers om vanwege de drukte als gevolg van een staking van KLM-personeel vooral niet meer te komen.

Volgens TUI had Schiphol de oproep moeten nuanceren. Ook Corendon werd onaangenaam verrast door het verzoek. Het bedrijf zegt dat problemen vooral speelden bij de KLM-incheckbalies. "In vertrekhal 3 verliep de incheck prima en waren de rijen niet langer dan normaal", zo klinkt het.

Zowel de vluchten van TUI als die van Corendon zijn zaterdagochtend zonder problemen vertrokken. Corendon geeft reizigers waar mogelijk de tijd om naar de gate te komen. "Wij zullen zo lang mogelijk wachten met vertrek totdat zoveel mogelijk passagiers aan boord zijn, zodat ze vandaag nog aan hun vakantie kunnen beginnen", aldus de organisatie.

Door de staking van personeel van KLM liepen de vertrekhallen op Schiphol in rap tempo vol. Ook in vertrekhal 3, waar de vluchten van TUI en Corendon vandaan vertrekken, was het druk.

Niet in alle vertrekhallen was het druk

Een woordvoerder van TUI zegt echter dat de drukte in de hal te behappen was. TUI had extra mensen ingezet om passagiers in de juiste rij te krijgen. "Schiphol had reizigers van KLM ertoe moeten oproepen niet naar Schiphol te komen", zegt ze. Ook Corendon wijst erop dat de drukte vooral in vertrekhallen 1 en 2 speelde. Dat is waar de KLM-incheckbalies zijn.

Sunweb-topman Mattijs ten Brink zegt dat het van een afstand lastig in te schatten is of de oproep terecht was of niet. De touroperator vliegt met Transavia, onderdeel van KLM, dat overigens met een externe bagageafhandelaar werkt. Reizigers van Sunweb moeten zich doorgaans melden in vertrekhal 1. "Daar hebben we wel last gehad van de drukte", aldus Ten Brink.

Schiphol heeft reizigers ondertussen gezegd dat ze wel weer kunnen komen.