Hoewel de drukte op Schiphol zaterdagmiddag afneemt, staat er voor de ingang van een van de vertrekhallen nog altijd een lange rij met honderden mensen. Volgens de luchthaven moeten mensen ook zondag rekening houden met eventuele vertragingen of annuleringen. Reizigers kunnen inmiddels wel weer naar Schiphol komen na een turbulente ochtend voor KLM. Als gevolg van een staking van KLM-medewerkers liepen eerder op de dag de vertrekhallen vol.

Een deel van de reizigers die hun vlucht zaterdag geannuleerd zagen worden, is omgeboekt naar zondag, aldus Schiphol. Ook zondag vallen er naar verwachting nog ongeveer dertig vluchten uit, meldt een woordvoerder van KLM. Dat heeft te maken met de gevolgen van de staking die nog doorwerken en er is baanonderhoud. Reizigers die zondag niet kunnen afreizen, worden daarover geïnformeerd, aldus de KLM-woordvoerder.

De staking is inmiddels voorbij, maar veel mensen moeten nog wachten en binnen is het nog steeds erg druk. Personeel van Schiphol informeert mensen, veel gezinnen met kinderen, en wijst hen de weg.

KLM zet alles op alles om de zaterdagmorgen opgelopen achterstanden op Schiphol in te lopen. Waar mogelijk vertrekken reizigers nog zaterdag naar de plek van bestemming. Mogelijk dat sommige vluchten pas weer op zondag gaan, aldus een woordvoerder van KLM.

De woordvoerder van KLM wijst erop dat naast de gedupeerde reizigers de maatschappij nog altijd "een grote stapel koffers" te verwerken heeft. Ze kon nog niet zeggen of en hoeveel vluchten zijn vertrokken zonder bagage.

Grondpersoneel legt werk neer

De staking van het KLM-personeel duurde van 6.00 uur tot rond het middaguur. Volgens Joost van Doesburg, campagneleider Schiphol bij vakbond FNV, speelde de veiligheid van de passagiers een rol bij het besluit om de staking te beëindigen. Het management heeft nog geen toezegging gedaan wat betreft de eisen van het personeel.

Personeel dat zich bezighoudt met onder meer de afhandeling van vracht en bagage legde uit onvrede met de werkdruk en de beloning het werk neer. Daarom werden tientallen vluchten geannuleerd. KLM laat in een verklaring weten dat de veiligheid van passagiers en medewerkers tijdens de staking niet in het geding is geweest.

Ongeveer een uur nadat de staking beëindigd was, kwam er weer beweging in de rijen met mensen op het vliegveld.

De luchthavenexploitant had reizigers er vanwege de drukte eerder al toe opgeroepen ruim op tijd te komen. KLM adviseert reizigers om drie uur voor vertrek te komen, in plaats van de gebruikelijke twee uur. Dat advies geldt ook voor reizigers die zondagochtend op vakantie gaan.

Afritten waren dicht om verdere drukte te voorkomen

Een wilde staking wil zeggen dat die niet door een vakbond is georganiseerd. Volgens vakbond FNV, die bereid was om te bemiddelen, is mede met het oog op de veiligheid het werk weer opgepakt. Op de luchthaven werd het te druk en Schiphol riep alle reizigers ertoe op niet meer te komen.

Ondertussen werden de afritten op de A4 bij Schiphol gesloten. De Koninklijke Marechaussee was ter plaatse om mensen weg te sturen. De afritten naar Schiphol op de snelweg tussen Den Haag en Amsterdam zijn inmiddels weer open, meldt Rijkswaterstaat.

Nog geen toezeggingen, wel in gesprek

Het luchtvaartbedrijf zegt met de betreffende medewerkers in gesprek te blijven over "onder andere het tekort aan personeel, de hoge werkdruk en zaken als baanbehoud op de lange termijn". "Deze gesprekken zullen we uiteraard in de komende periode voortzetten."

De boze medewerkers van KLM hebben ook gesproken met operationeel directeur René de Groot van de maatschappij. Of er toezeggingen zijn gedaan, is niet bekend.

De afhandelingstak van KLM is de grootste afhandelaar op Schiphol en goed voor de afwikkeling van ongeveer de helft van alle vluchten.