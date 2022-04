De groep van zo'n 150 platformmedewerkers van KLM die op zaterdag in staking gingen, zijn ontevreden over hun arbeidsomstandigheden, de werkdruk en het plan van de KLM om en deel van het werk dat de medewerkers uitvoeren uit te besteden aan een andere afhandelaar. Dat zegt een vakbondsman van FNV Schiphol zaterdag. De stakingsactie is inmiddels voorbij.

De directe aanleiding tot de staking is een mail die donderdagavond naar het personeel van KLM is gestuurd. Daarin staat dat KLM de afhandelingsactiviteiten deels wil gaan uitbesteden. In de meivakantie en in de zomer neemt het bedrijf Viggo werk van KLM-personeel uit handen.

In de mail staat dat de bezetting volgens de KLM-leiding onvoldoende is, als gevolg van onder meer hoog ziekteverzuim. Dat zou volgens de medewerkers dan weer komen door de slechte arbeidsvoorwaarden, het lage loon en de flexibele contracten.

De boze medewerkers van KLM hebben inmiddels gesproken met operationeel directeur René de Groot van de maatschappij.

"In de gesprekken die gevoerd zijn tussen directie en betreffende medewerkers is gesproken over onder andere het tekort aan personeel, de hoge werkdruk en zaken als baanbehoud op de lange termijn. Deze gesprekken zullen we uiteraard in de komende periode voortzetten", schrijft KLM.

De afhandelingstak van KLM is de grootste afhandelaar op Schiphol en goed voor de afwikkeling van ongeveer de helft van alle vluchten.

De werknemers van KLM die zich op Nederlandse luchthavens bezighouden met de afhandeling van bagage en passagiers zijn de enigen die buiten een sectorbrede cao vallen. Vakbond FNV concludeert dat de staking van zaterdag daarmee te maken heeft. Het gaat volgens de bond overigens om een wilde staking. Dat betekent dat de staking niet door een vakbond is georganiseerd. FNV zegt de staking wel te steunen.