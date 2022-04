Op Schiphol heeft een staking van het grondpersoneel van KLM zaterdagochtend tot drukte en een aantal geschrapte vluchten geleid. Schiphol meldt dat het een drukke dag gaat worden, maar dat de situatie bij de terminals "beheersbaar" is. De staking vindt plaats op het drukste moment in jaren op de luchthaven. Vandaag is de meivakantie begonnen.

Zo'n 150 platformmedewerkers van KLM hebben zaterdag rond 06.00 uur het werk neergelegd. Daardoor worden vliegtuigen van KLM niet meer geladen en gelost. Dit leidde volgens Het Parool direct tot vertraging en een groot aantal gatewijzigingen. Hoe lang de staking gaat duren, is niet bekend. Zowel KLM, Schiphol als vakbond FNV kan daar geen duidelijkheid over geven.

Schiphol laten aan NU.nl weten dat reizigers rekening moeten houden met vertraging of annuleringen. De luchthaven verwacht een drukke dag, maar spreekt van een beheersbare situatie in de terminals. Op de site van Schiphol is te zien dat verscheidene vluchten zaterdagmorgen zijn geannuleerd. Ook klagen reizigers via sociale media over de problemen op de luchthaven.

Het gaat volgens vakbond FNV om een wilde staking. Dat betekent dat de staking niet door een vakbond is georganiseerd. FNV zegt de staking wel te steunen.

De staking komt op het drukste moment in jaren. Zaterdag reizen 195.000 mensen via Schiphol, schrijft Het Parool. De woordvoerder van Schiphol meldt dat alleen mensen die met KLM reizen last hebben van de staking, maar dat daardoor wel lange rijen op de luchthaven zijn ontstaan.

Schiphol roept reizigers op om op tijd naar de luchthaven te komen. Aangeraden om drie uur van tevoren aanwezig te zijn, in plaats van de gebruikelijke twee uur voor een continentale vlucht.

KLM wil werk van medewerkers uitbesteden aan ander bedrijf

De directe aanleiding tot de staking is een mail die donderdagavond naar het personeel van KLM is gestuurd. Daarin staat dat KLM een deel van het werk dat de medewerkers uitvoeren, wil uitbesteden aan een andere afhandelaar. In de meivakantie en in de zomer neemt het bedrijf Viggo werk van KLM-personeel uit handen.

In de mail staat dat de bezetting volgens de KLM-leiding onvoldoende is, als gevolg van onder meer hoog ziekteverzuim. Dat zou volgens de medewerkers dan weer komen door slechte arbeidsvoorwaarden, het lage loon en alleen flexibele contracten.

Medewerkers van KLM zeggen woedend te zijn op het management. Ze eisen een gesprek met operationeel directeur René de Groot.