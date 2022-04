Een staking van het grondpersoneel van KLM heeft zaterdagochtend tot grote drukte en tientallen geschrapte vluchten op Schiphol geleid. De luchthaven vroeg mensen niet meer naar de luchthaven te komen. De staking vond plaats op het drukste moment in jaren op Schiphol: vandaag is de meivakantie begonnen. Zaterdagmiddag werd bekend dat de staking werd beëindigd omdat de veiligheid van de passagiers in het gedrang kwam.

De rijen bij de incheckterminals waren zo lang, dat ze tot buiten de deuren van de luchthaven stonden. Bij het loket voor internationale treinreizen stond eveneens een lange rij. Veel mensen probeerden met de trein naar Frankrijk of Duitsland te reizen omdat hun vlucht werd geannuleerd.

Vanwege de drukte op Schiphol en de oproep om niet meer naar de luchthaven te komen, waren de afritten van de A4 bij Schiphol in beide richtingen kort gesloten rond het middaguur. De Koninklijke Marechaussee was ter plaatse om mensen weg te sturen.

Zo'n 150 platformmedewerkers van KLM legden rond 6.00 uur het werk neer. Vliegtuigen van KLM en van partners van KLM die op Schiphol landen, zoals Delta en Air France, werden niet in- en uitgeladen. Het personeel zorgde er nog wel voor dat mensen binnenkomende vliegtuigen konden verlaten. Koffers en tassen bleven echter in het ruim.

70 Reizigers op Schiphol urenlang in de rij: 'Wij zijn de dupe van staking'

Schiphol ontvangt zaterdag zo'n 160.000 reizigers

De directe aanleiding tot de staking was een mail die donderdagavond naar het personeel van KLM werd gestuurd. Daarin stond dat KLM een deel van het werk dat de medewerkers uitvoeren, wil uitbesteden aan een andere afhandelaar. In de meivakantie en in de zomer neemt het bedrijf Viggo werk van KLM-personeel uit handen.

De staking kwam op het drukste moment in jaren. De luchthaven ontvangt zaterdag volgens planning zo'n 160.000 reizigers. Tussen 23 april en 8 mei verwacht Schiphol dagelijks gemiddeld 174.000 reizigers.