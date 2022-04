De Amsterdam Trade Bank (ATB), een Nederlandse dochter van de Russische Alfa Bank, is failliet verklaard. De bank had zelf een aanvraag ingediend voor een bankroet, waarna de rechtbank in Amsterdam curators heeft benoemd. Klanten krijgen hun spaargeld geheel of gedeeltelijk terug.

ATB, opgericht in 1994, bood onder meer spaarproducten aan. Volgens de eigen website van de bank werken er ongeveer 150 mensen. Het is gevestigd in het WTC aan de Zuidas.

Eerder deze week waren er al signalen dat er wat te gebeuren stond bij ATB. Het Financieele Dagblad (FD) meldde op basis van bronnen dat de bank investeerders benaderde met een aanbod om activiteiten over te nemen.

Naar verluidt is de bank in moeilijkheden gekomen door Britse en Amerikaanse sancties vanwege de Russische invasie van Oekraïne. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben de Russische eigenaren van Alfa Bank en de bank zelf op de sanctielijst geplaatst, waardoor diens klanten bijvoorbeeld moeilijker geld kunnen overmaken naar andere banken.

Zo'n 26.000 Nederlanders hebben samen voor honderden miljoenen euro's tegoeden bij de ATB, schrijft het FD. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) meldt dat het het depositogarantiestelsel in werking heeft gezet. Dit betekent dat klanten hun spaargeld toch uitgekeerd krijgen, tot een bedrag van maximaal 100.000 euro.