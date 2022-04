Autobouwer Ferrari roept in ons land 296 auto's terug vanwege problemen aan het remsysteem. Dat meldt een woordvoerder van het bedrijf vrijdag aan NU.nl. Het gaat om Ferrari's van de types 458 en 488. Ook in China moeten enkele duizenden sportwagens terug naar de fabriek.

Volgens het bedrijf is tijdens onderzoek gebleken dat er een defect is aan het remsysteem. "De voertuigen zijn uitgerust met een vloeistofdop voor het remreservoir die mogelijk niet goed ontlucht. Daardoor ontstaat mogelijk een vacuüm in het remvloeistofreservoir", licht de woordvoerder toe.

Het gaat om Ferrari's 458 die zijn gebouwd tussen 2010 en 2015 en om 488-modellen met een bouwjaar tussen de 2016 en 2019.

De Italiaanse autoproducent roept ook in China 2.222 auto's terug. Hierbij gaat het om dezelfde type voertuigen uit dezelfde bouwjaren en met dezelfde remproblemen. Volgens een bron zouden er nog meer landen zijn waar het bedrijf auto's terugroept.