Klanten van Rabobank kunnen sinds vrijdag in de app van de bank zien hoeveel CO2 ze uitstoten op basis van hun uitgaven. Zo wil de Nederlandse bank het bewustzijn rond klimaatverandering vergroten. Maar het is best ingewikkeld om zoiets heel precies te meten en het is maar de vraag of het echt iets gaat veranderen.

Rabobank geeft het zelf al aan in zijn persbericht: het is onmogelijk om te weten wat iemand precies koopt in de supermarkt. De bank kan niet zien of jij klimaatbelastende bananen of CO2-neutrale appels hebt gekocht. Daarom geeft de bank een schatting van je uitstoot op basis van het bedrag van de kassabon. In de app kunnen mensen wel aangeven of ze bijvoorbeeld vaak vlees kopen, maar het blijft een schatting.

Bij een vliegticket is zo'n inschatting al iets makkelijker te maken, maar ook daar zijn grote verschillen. "Je kan naar Barcelona een ticket van 10 euro kopen, maar ook een van 100 euro. Dus prijzen vertalen in uitstoot is ingewikkeld", zegt klimaatexpert Sible Schöne van klimaatstichting HIER. En hoe ver iemand vliegt kan je zeker niet zeggen op basis van de prijs.

'Stap in de goede richting'

Schöne is echter niet tegen het initiatief van de bank. "Sympathiek", noemt hij het. "Het is weer een stapje in de goede richting. Ik denk niet dat dit per se meteen het hele consumentengedrag gaat veranderen, maar ik hoop dat het voor de overheid opnieuw duidelijk maakt dat er behoefte is aan goede data over de klimaatimpact van voeding", zegt hij.

Voeding is goed voor een derde van de klimaatimpact door mensen, maar de cijfers die daarover beschikbaar zijn, zijn heel algemeen. "En juist binnen voedingspatronen kun je veel doen", stelt Schöne. Wie Nederlandse appels koopt in plaats van Braziliaanse bananen verkleint zijn voetafdruk meteen sterk. "Maar dan moet die persoon wel weten hoeveel CO2-uitstoot er gepaard gaat met het product dat hij koopt."

Daarom roept de klimaatexpert het kabinet op om beter in kaart te brengen welke producten voor de grootste uitstoot zorgen, zodat de consument betere keuzes kan maken en de data die Rabobank verzamelt betrouwbaarder zijn.

'Ik denk wel dat Rabobank het meent'

Van greenwashing, een term die gebruikt wordt voor bedrijven die alleen maar voor pr-doeleinden met het klimaat bezig zijn, wil Schöne niet spreken. "Er zit natuurlijk een publiciteitscomponent aan, maar dat vind ik niet zo erg. Ik denk wel dat ze het menen. Rabobank is zelf ook bezig met de voetafdruk van zijn investeringen in kaart te brengen en probeert het duidelijk ook beter te doen."

Als hij consumenten nog één raad mag geven om minder CO2 uit te stoten? Schöne: "Koop vooral diensten en producten die lang meegaan. Het is beter om duurdere sokken te kopen die lang meegaan, dan elke maand nieuwe goedkope sokken aan te schaffen die meteen kapotgaan."