Miguel Matos, directeur van sigarettenfabrikant Philip Morris International in de Benelux, is misschien wel de man om de transformatie naar een rookvrij Nederland te realiseren. De Portugees is al 23 jaar in dienst van het concern, maar heeft nog nooit een sigaret aangeraakt. "Consumenten zijn wereldwijd op zoek naar alternatieven voor sigaretten, maar er is nog veel werk aan de winkel om de bewustwording echt door te zetten", zegt hij in gesprek met NU.nl.

Matos is van mening dat alternatieve producten zoals de e-sigaret of verwarmde tabaksproducten minder slecht zijn voor de gezondheid. "Een volledige overstap van sigaretten naar deze producten kan de gezondheid van rokers ten goede komen. Er komen minder schadelijke stoffen vrij, omdat er geen verbranding plaatsvindt. En dat is niet omdat ik werk voor een sigarettenfabrikant. Veel wetenschappers ondersteunen dit."

In landen als het Verenigd Koninkrijk slaat de boodschap aan, omdat ook artsen het advies geven om over te stappen op alternatieve producten als helemaal stoppen niet lukt. Het aantal rokers is daar sindsdien met zo'n 30 procent gedaald. "Dat willen we ook in Nederland bereiken, waar momenteel nog bijna drie miljoen mensen tabak roken. Er is zelfs sprake van een lichte toename het afgelopen jaar. Maar de Nederlandse overheid wil niet meewerken aan het beter informeren van rokers en behandelt alle tabaksproducten op vrijwel dezelfde manier."

Zo worden de komende jaren het aantal verkooppunten van tabak en aanverwante producten afgebouwd. Tot in 2024 verdwijnen er twaalfduizend verkooppunten. De overheid wil op die manier jongeren en gestopte rokers beter beschermen tegen de verleiding van roken.

Volgens Matos kunnen de tabaksspeciaalzaken een belangrijke rol spelen in het informeren van deze doelgroep op de gevaren van roken en minder schadelijke alternatieven. "We zijn een deel van de oplossing wat mij betreft en pleiten ervoor om een reductie van het aantal verkooppunten gepaard te laten gaan met betere informatievoorziening."

Bergen op Zoom speelt belangrijke rol

De fabriek in Bergen op Zoom speelt een belangrijke rol om de transformatie in de rest van de wereld te bevorderen. Voor Philip Morris was de bouw van de fabriek het eerste grote project in Europa. De vestiging groeide uit tot de grootste en geavanceerdste sigarettenfabriek van Europa. In de jaren negentig werd besloten om de faciliteiten opnieuw uit te breiden.

Op het hoogtepunt in 2006 produceerde de fabriek 96.9 miljard sigaretten op jaarbasis. In 2014 kwam er een einde aan de productie van sigaretten in Bergen op Zoom. Tegenwoordig richt de fabriek zich onder meer op de productie van halffabricaten voor de productie van rookvrije alternatieven.

Zo is er sinds 2017 een nieuwe productielijn in gebruik voor de productie van speciale 'cast-leaf' tabak die wordt verwerkt in verwarmde tabaksproducten. Verder worden er vloeistoffen ontwikkeld voor bijvoorbeeld e-sigaretten. Ook worden er in de fabriek nog steeds halffabricaten gemaakt voor de productie van sigaretten. Er werken momenteel zevenhonderd mensen in de fabriek in Bergen op Zoom. Philip Morris is van plan om de komende jaren verder te investeren.

Grote hinder van oorlog in Oekraïne

Philip Morris International ondervindt grote hinder van de oorlog in Oekraïne. Het Amerikaanse concern is van plan zijn activiteiten in Rusland te stoppen. Oekraïne en Rusland zijn goed voor 8 procent van de omzet. Matos kan niet aangeven wanneer het bedrijf zich terugtrekt uit Rusland.

"Dat is een complexe situatie en gaat niet van de ene op de andere dag. We hebben daar bijvoorbeeld 3.200 werknemers en ook nog eens 1.300 in Oekraïne. De eerste prioriteit is om onze werknemers in veiligheid te brengen, bijvoorbeeld elders in Europa. In Rusland blijven wij onze werknemers ondersteunen, onder meer door hun salarissen door te betalen."